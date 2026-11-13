जीवन है बीमार, तुम्हारी ऐसी तैसी ।

ओ बढ़ते बाज़ार तुम्हारी ऐसी तैसी।

बोझ हुए त्योहार,तुम्हारी ऐसी तैसी।।

भावों का दोहन करके तुम लूट रहे हो।

मंहगाई की मार ,तुम्हारी ऐसी तैसी।।

त्योहारों पर मनमाना तुम दाम बढ़ाते।

करते बंटाधार ,तुम्हारी ऐसी तैसी ।।

किसी तरह से रमुआ घर दो पैसे लाता।

होते खर्च हजार ,तुम्हारी ऐसी तैसी।।

पहले भावों के उत्सव थे पर्व हमारे ।

आज बने ये भार , तुम्हारी ऐसी तैसी।।

गांव गरीबी से हर पल है दबता जाता ।

शहर बने कचनार तुम्हारी ऐसी तैसी।।

अर्जुन अब त्योहारों से भी डर लगता है।

जीवन है बीमार, तुम्हारी ऐसी तैसी ।

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एक घंटा पहले