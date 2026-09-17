भूल गए

सोहर समदन विरहा गाना भूल गए ।

चक्रव्यूह में फंस मुस्काना भूल गए।।



पहले पंछी मुक्त गगन में उड़ते थे ।

पिंजड़े में अब पंख चलाना भूल गए।।



कदम कदम पर आज महाभारत का रण।

अब तो वंशी मधुर बजाना भूल गए ।।



कौरव पांडव मिले ,कृष्ण एकाकी है ।

अब गीता का पाठ सुनाना भूल गए।।



कंस जरासंधों से घिरा हुआ जीवन ।

अब तो सुख के साज सजाना भूल गए।।



जो भी मिलते मतलब के हैं मीत यहां ।

गला काटते - गले लगाना भूल गए ।।



कदम कदम पर अर्जुन टूटे ख्वाब यहां ।

इसीलिए अब ख्वाब सजाना भूल गए ।।

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एक घंटा पहले