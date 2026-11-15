सुना था हमने भी वो कॉलेज की हर लड़की पे मरते थे ।

वो अक्सर डूब जाते थे मेरी आंखों के काजल में और हम देखकर उनको निगाहें फेर लेते थे ,



उन्हें तकलीफ होती थी मेरे पैरों की पायल से और हम देखकर उनको टहलना छोड़ देते थे।



कभी जो बिन बताए हम छुट्टियां करते थे कॉलेज से ,

सहेली से हमारी वो खैरियत पूछ लेते थे।



वो अक्सर हर किसी से मुस्कुरा कर बात करते थे ,

और उनकी दिल्लगी को हम भी खूब समझते थे।



फ़साने आम थे उनके और मशहूर थे किस्से ,

सुना था हमने भी वो कॉलेज की हर लड़की पे मरते थे ।

-अर्चना ठाकुर

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एक घंटा पहले