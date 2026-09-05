नित भक्ति की शीश पे छाया हो

मेरे मन में निर्मल गंगा हो,

तन श्याम के रंग में रंगा हो,



सुख-दुख की कोई परवाह न हो,

नित ध्यान हो बस श्री चरणों का,

प्रभु भक्ति के प्रेम सुधा रस में,

इस दुनियां का भी ध्यान न हो,



मन प्रेम उमंग में डूबा रहे,

बंसी की धुन हो कानों में,

प्रभु राम की मूरत नैनों में,

हनुमंत लाल की सेवा हो,



सब अपने कोई पराया न हो,

जीवन में भय का साया न हो,

बस प्रभु की कृपा हो जीवन में,

नित भक्ति की शीश पे छाया हो,

~अर्द्धचंद्रधारी त्रिपाठी

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36 मिनट पहले