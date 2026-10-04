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वो मेरा पक्का दोस्त था

ANURADHA TYAGI

ANURADHA TYAGI

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                            वो मेरा पक्का दोस्त था…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरा पक्का दोस्त था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्त से भी बढ़कर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सुख-दुःख का साथी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हर पल का राज़दार था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने अचानक क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो इंसान ही बदल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बातें छिपाने लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रें मुझसे चुराने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बुलाकर भी वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा निरादर करने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ समझ नहीं आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को बहुत समझाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुद से सवाल किए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बीते लम्हों को याद किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन मैंने भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कठिन-सा निर्णय लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही सही था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही ज़रूरी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दूर जाना चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे रोकना भी क्या ज़रूरी था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रिश्ता बोझ समझने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे ढोना भी क्या ज़रूरी था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कद्र करना भूल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे याद दिलाना भी क्या ज़रूरी था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, फिर मैंने ख़ामोशी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे दूरी बना ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शिकायत रखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सफ़ाई माँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सब ठीक-ठाक लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई उपेक्षा, न कोई अपेक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से कोई शिकायत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से कोई आशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अब शांत रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का सफ़र भी आसान लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो परिवार, जो कभी एक थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के सुख-दुःख में साथ थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर से दो हो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने अपने पराए हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इस बदलाव का दर्द था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दिल में कई सवाल थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वक़्त ने इतना सिखा दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता उम्रभर का नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर अपना हमेशा अपना नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई शिकवा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से कोई गिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साथ था, वो खूबसूरत याद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दूर है, उसे दूर ही रहने दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अब मैंने यह सीख लिया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बचाने की कोशिश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सुकून खोना ज़रूरी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के बदल जाने का ग़म सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद को खो देना ज़रूरी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सब ठीक ही लगता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ज़िंदगी का यही सबक़ है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते छूट जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उनके छूट जाने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी रुक नहीं जाती।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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