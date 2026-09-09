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फिर किसी नई अधूरी कहानी को

Anupama Arya

Anupama Arya

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                            यह झूला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितनी अधूरी कहानियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ झुलाता रहा है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चाय की एक सुनहरी शाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी किसी किताब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पहली मुलाक़ात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मौन का एक गहरा समंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उफ़नते हुए मन के विचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी महत्वाकांक्षाओं की ऊँची उड़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने सफ़र को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ठहराव पर देखने की चाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बहते हुए आँसुओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानने का कारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चेहरे पर उस मद्धम हँसी का राज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी कविताएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी कहानियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखी गईं जीवन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अधूरे प्रेम की बातें हुईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अपनों के इंतज़ार हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अगल-बगल के लोगों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख-सुख साझा हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे रसोई की खिड़की से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती रहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत खानों की ख़ुशबू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो लोगों के संवाद की जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बस एक खिड़की रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्के नीले-भूरे रंग की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला नीला अंबर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने प्रकाश से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी रोशनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस झूले तक ले आता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस झूले की उम्र भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितने उसके आसपास के लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनकी स्मृतियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी ने इसे रंग दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी किसी ने इसे सजा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने इसके पुरानेपन को छुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने इसकी चरमराहट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हँसी मिला दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने इसके भीतर के मौन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में पिरो दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी ने उन शब्दों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कोई अधूरी बात छोड़ दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के आने की आहट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के जाने की ख़ामोशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लौट आने की उम्मीद—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसने अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सहेज लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सफ़ेद झूला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी भी एक कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी उन लोगों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इस पर बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दुनिया से दूर हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी उन बातों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कही नहीं गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन रिश्तों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पूरे नहीं हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन स्मृतियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी पूरी तरह गई ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी यह झूला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे हिलता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की के परदे को छूकर गुजरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसोई से कोई ख़ुशबू चली आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नीला अंबर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप अपनी रोशनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पर रख देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई फिर आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर बैठेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चुप रहेगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यह सफ़ेद झूला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किसी नई अधूरी कहानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुलाता रहेगा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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47 मिनट पहले

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