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बाहर का मौसम ख़राब था।

Anupama Arya

Anupama Arya

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दरवाज़े पर दस्तक हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाकर देखा तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर का मौसम ख़राब था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह दस्तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम ख़राब होने की थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या असल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दरवाज़े पर था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्की हवाओं के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश का मौसम लग रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बाहर से कपड़े उठा लो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल को लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बारिश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार तो भीग लूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बारिश हो कहाँ रही थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर चारों तरफ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान फैला हुआ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कुछ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सफ़ाई चल रही है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के पर्दे निकले हुए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के बर्तन निकले हुए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलीके से लगाया जा रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी पापा की आवाज़ आई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जो सामान नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह फेंक देना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेंक देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह क्या होता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस्तक वाली बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब गायब थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा की टिप्पणियाँ चल रही थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मम्मी का गुस्सा दिख रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीली चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीली चादर पर बहस हो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के फ़र्नीचर को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलने की बात हो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी एक शांति-सी फैली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कुछ बिखर रहा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैस पर आज दाल बन रही थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक तरफ़ चावल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी उस शांति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीरती हुई एक आवाज़ आई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“यह सामान मैं ले जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे काम आ जाएगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में जितनी जगह बन रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही पुराना सामान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखा जा रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने कपड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने बर्तन...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने ही हो गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं से हड्डियाँ जवाब दे रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं से चेहरे की झुर्रियाँ दिख रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब घर और इंसानों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पता लगाना मुश्किल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कौन किससे बड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हीं सबके बीच लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, अब हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का कल देखेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर देखना क्या है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जो वो दरवाज़े पर था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सुबह का मौसम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छँट रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर ऐसा लग रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी ने काले रंग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सुंदर आकृति बनाई हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ेद रंग की बिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो अड़ोसी-पड़ोसी के घर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखने बंद हो गए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक धीमी-सी ध्वनि चल रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे उसको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा पसंदीदा संगीत पता हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब उधर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामानों की तरह खिसक रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी दरवाज़े पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से दस्तक हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सुबह वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से कोई आया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कोई अनजान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस घर का पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ रहा है?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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