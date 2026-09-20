अधूरे प्रेम के लिए ।

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Anupama Arya

Anupama Arya

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                            आज पर्दा झाड़ते समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दरवाज़े में जाकर अटक गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा कि कहीं ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो गिर जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे आहिस्ता, प्यार से सहलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कहीं वो जाकर निकल गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नीली चादर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिस्तर पर उलझ गई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार पर लगी तस्वीर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जगह से भटक गई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कुछ सही नहीं हो रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैस पर चाय चढ़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जल गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह से यही हो रहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में ली हुई किताब का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्ना पलट रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज माथे पर बिंदी लगाना भूल गई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरती की कुछ पंक्तियाँ भूल गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठक के कमरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरामदायक कुर्सी पर बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखने को डायरी निकाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शब्द अटक गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे उनको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंबी छुट्टी पर जाना था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ़ के बीच।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने भी उन्हें रोका नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें जाने दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वे कह रहे हों—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अबकी बार लौटेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कुछ नए शब्दों के साथ आएँगे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा है न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर घूमकर आएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नए दोस्तों के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पौधों में पानी डाल रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पौधे सूख गए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नए लाई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगाने को—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरा बगीचा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसमें रंग-बिरंगे फूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे ख़ुशबू वाले फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत पसंद हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर माँ लगाने नहीं देतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशबू के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँप रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उनकी इस बात को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं मानती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िद के दो-तीन फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी वहाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ज़िद करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िद करने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके मन का हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से याद आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नीला सूट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें सुनहरे मोती लगे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े चाव से खरीदा था मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सिलाई निकल गई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सी लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तस्वीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वही सूट दिखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वह तस्वीर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सूट की है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन कह रही थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अगर नहीं पहनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी को दे दो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से एक चाय बनाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब कुर्सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी बदल गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से डायरी उठाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके एक नए पन्ने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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