नासमझ संसार

रैन गँवाई सोय बिन, दिवस न चेते अंध।

काम-काज सूझै नहीं, पड़ा मोह का बंध॥

हँसे तो दुनिया मुख कतरै, रोए धीरज खोय।

नासमझ इस संसार में, चाहत पूरी न होय॥

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3 घंटे पहले