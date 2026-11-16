बस एक बार कोशिश करके खुद को पहचानो तुम

एक बार तो जागो तुम,

वक़्त के साथ नहीं, पर वक़्त के पीछे तो भागो तुम।

मिलेगी मंज़िल तुम्हें भी, यह पहले से तय है,

बस एक बार कोशिश करके खुद को पहचानो तुम।

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