क़िस्मत फिर उसी राह पर ले आती है

अजब भूल-भुलैया है ये तेरा इश्क़ भी,

हर मोड़ पे वही राह नज़र आती है—

जिस तरफ़ से गुज़र चुका होता है “आशिक़”,

क़िस्मत फिर उसी राह पर ले आती है।

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18 मिनट पहले