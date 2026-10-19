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विनाश का विकास

Ansh Mishra

Ansh Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नव युग के, नव कवि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम लिखना चाहोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों की सूखी साँसों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम लिखना चाहोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटते जंगल, रोते पर्वत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम उनकी व्यथा कहोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु-पक्षियों की मौन पुकार को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम अपना स्वर दोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ विकास के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़ विनाश सजाया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माँ के आँचल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से ही जलाया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखने को तो मैं लिख दूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन क्या कहना मेरा मानोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रकृति को बचाने की ख़ातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम अपनी जान भी वारोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूर्ख लोग कितने हैं यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो विकास कहकर विनाश करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बुद्धिजीवियों का क्या कहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी उनका ही समर्थन करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ की ज़ुबान पर ताले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ की आँखों पर पर्दे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें सच का दीप जलाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अँधेरों से ही सहमे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना है, और देखा भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच के ख़िलाफ़ झूठ का मेला लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आवाज़ उठाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सबसे पहले अकेला पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़िलाफ़ जाओ तो नज़रबंद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न झुको तो इल्ज़ाम मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब सच बहुत ऊँचा उठ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जंग-ए-एलान का नाम मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भविष्य को सोच-सोच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर यूँ चिंतित होता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा लगता है मानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल अंदर से खंडित होता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखने को तो मैं लिख दूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या होगा लिखने से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लोग ही साथ न देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या बदलेगा कहने से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कलम नहीं रुकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद अभी भी ज़िंदा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चिंगारी ही काफ़ी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर इरादा बुलंद और ज़िंदा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम ही बतलाओ, 'अभ्र',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सचमुच लिखना व्यर्थ होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर एक भी दिल जाग उठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या इतना भी कम होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखने को तो मैं लिखूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसों में रवानी होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरी एक पुकार से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नई सुबह की कहानी होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ अभ्र
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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