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अट्ठारह

Anoop Ali

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                            कुछ नहीं थे वो तुम्हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कैसे बन जाता वो तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो सोचता था वो है नंबर वन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बन बैठा अट्ठारह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैने समझाया उसे वो नहीं कोई देवी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही कोई सृजनहारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसकी घड़ी ,अटकी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घड़ी में होता नहीं—अठारह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़-पौधे, हवा-पानी, सूरज-चाँद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन-आसमान, धूप-साया,रंग, फूल, खुशबू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितली, बारिश, बादल, तारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे के सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगते हैं कितने प्यारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर फिर भी न तुम हुए हमारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे तो अठारह नंबर अच्छा होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महापुराण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस का वध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरासंध का आक्रमण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत का युद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके पर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवित बचे योद्धा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षौहिणी सेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता के अध्याय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी अठारह सभी विशेष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै ही अठारह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रहा अशेष l
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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