धनिया का फूल

धनिया के पौधे को,

जैसे तुमने देखा है,

मैने उसे वैसा नहीं देखा-

तुमने कहा धनिया अच्छा है

काट लेते है—

मैने कहा, फूल धनिया का ही सही,

पर खूबसूरत है l

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1 hour ago