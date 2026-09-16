शौर्य स्वदेशी: आधुनिक हुंकार

उठो वीर! अब नया दौर है, नई जंग की बारी है l

कल तक जो केवल साहस था, आज तकनीक उस पर भारी है ll



शमशीर पुरानी छोड़ चुके, अब कोड-वर्ड हथियार हुए l

नभ, जल, thal के साथ-साथ, हम साइबर में तैयार हुए ll



चमक रही जो स्क्रीन सामने, वही आज का दर्पण है l

माउस की एक क्लिक पर टिकता, सीमाओं का रक्षण है ll



ड्रोन उड़ाते वीर हमारे, सैटेलाइट से रखते ध्यान l

आधुनिक इस चक्रव्यूह का, भेद रहे हम हर संधान ll



लड़नी होगी जंग अभूतपूर्व, अब चक्रव्यूह ये न्यारा है l

जो घर में घुसकर वार करे, वो स्वदेशी बाण हमारा है ll



अब सिर्फ लहू की बात नहीं, बाइट्स का खेल निराला है l

डार्क वेब के दुश्मनों पर, स्वदेशी फायरवॉल का भाला है ll



रडार की आँखें देख रहीं, दुश्मन की हर चाल को l

पलक झपकते ढाल बना दें, थामें हर भूचाल को ll



कृत्रिम मेधा, चतुर मिसाइल, अपनी ताकत का आधार l

पर याद रहे! इन सबके पीछे, है मानव का आत्मबल अपार ll



मेक इन इंडिया की हुंकार से, अब गूंज रहा आकाश l

दुश्मन का दिल दहला देता, स्वदेशी 'तेजस' का प्रकाश ll



सागर की अतल गहराइयों में, 'अरिहंत' लगाता दहाड़ है l

'ब्रह्मोस' की अचूक गति के आगे, टिकता न कोई पहाड़ है ll



चिप और सेंसर के इस युग में, हम परनिर्भरता तोड़ चुके l

हर एक कलपुर्जा अपना है, हम गुलामी से रुख मोड़ चुके ll



जो आंख उठाएगा भारत पर, वो पलभर में मिट जाएगा l

स्वदेशी तकनीक का पहरा, काल बन उस पर छाएगा ll



मशीनें चाहे जितनी बदलें, लोहा तो अपना लोहा है l

तकनीक हमारी दासी है, रगों में रक्त अनूठा है ll



बटन दबाने वाली उंगली, भारत माता की रक्षक है l

सच्चा सैनिक वही जगत में, जो परिवर्तन का शिक्षक है ll



हम शांति दूत हैं दुनिया में, पर कायरता हमें स्वीकार नहीं l

जो सीमा लांघे भारत की , तो क्षमा उसे अधिकार नहीं ll



अब भारत स्वयं विधाता है, अपनी रक्षा के साजो-सामान का l

यह सिंहनाद है विजयी भारत के, बढ़ते स्वाभिमान का ll



बढ़ो वीर! विज्ञान संग , अपना गौरव गान करो l

आधुनिक के कुरुक्षेत्र में, माँ का ऊँचा नाम करो ll

-डीपी सिंह

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36 मिनट पहले