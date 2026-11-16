सूर्य देव

सूर्य देव अब उदय ही होगे,

करने भाग्य उदय हमारा।

सत्कर्मों मे लगे रहे हम ,

हे देव, देना यह वरदान।

स्वीकार करो प्रभु ,अर्घ्य हमारा।

पावन छठ के अवसर पर।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले