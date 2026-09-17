काश मनुष्य में संवेदनाएं न होती
हम भी मशीन की तरह होते
न होता दर्द
न चुभती बातें
न रूलाती यादें
बस एक पत्थर की तरह होते
न पहुंचती चोट
न होती पीड़ा
या फिर एक पंछी होते
जब जहां चाहे
निकल जाते, बेड़ियां तोड़
खुले आसमां की ओर
हम विचार होते
जो जब चाहे
कही भी आ -जा सकते
जब चाहे
बदल सकते
या फिर कल्पना होते
जिससे..जो पा न सके
उससे मिलन होता..
जिस पर कोई बंदिश न होती..
काश मनुष्य में संवेदनाएं ही ना होती..
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45 मिनट पहले
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