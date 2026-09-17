काश मनुष्य में संवेदनाएं न होती

काश मनुष्य में संवेदनाएं न होती

हम भी मशीन की तरह होते

न होता दर्द

न चुभती बातें

न रूलाती यादें

बस एक पत्थर की तरह होते

न पहुंचती चोट

न होती पीड़ा

या फिर एक पंछी होते

जब जहां चाहे

निकल जाते, बेड़ियां तोड़

खुले आसमां की ओर

हम विचार होते

जो जब चाहे

कही भी आ -जा सकते

जब चाहे

बदल सकते

या फिर कल्पना होते

जिससे..जो पा न सके

उससे मिलन होता..

जिस पर कोई बंदिश न होती..

काश मनुष्य में संवेदनाएं ही ना होती..

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45 मिनट पहले