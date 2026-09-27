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तुम ये कह दो, कि तुमको प्यार नहीं

Anmol Sinha

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                            ख़फ़गी (नज़्म)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते हो, पर देखते नहीं हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलते हो, तो टकराके गुज़र जाते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले की तरह अब क्यों नहीं मिलते मुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अब सिर्फ़ ख़्वाबों में नज़र आते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने किस बात की ख़फ़गी है तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने किस सोच में तुम गुम हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो कभी मुझसे मिलो बात करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्यों तुम इतने गुमसुम हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ये कोई अदा है तेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या दिल दुखाने के ये बहाने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी नाराज़गी से न देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर हम तेरे दीवाने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान देते यार हम तुम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें देखे बिना क़रार नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार दिल पे हाथ अपने रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ये कह दो, कि तुमको प्यार नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं तेरी ये ख़फ़गी न जान ले ले मेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो अब बोल, ऐसे ख़ामोश न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ये वक़्त, ये मौसम न बीत जाए यूं ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद में कहीं तू यहाँ सोचता न रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर इसका तुझे अफ़सोस न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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