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जो चाहो वो मिलेगा (नज़्म)

Anmol Sinha

Anmol Sinha

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                            जो चाहो वो मिलेगा (नज़्म)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल एक फ़कीर से मिला था मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत खुश होकर उसने कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"बच्चा जो चाहो वो मिलेगा"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किस उम्र में आकर ये दुआ मिली है मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उससे क्या कहूं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ख़्वाहिश नहीं बाकी दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे चाहा वो आज किसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और की मिल्कियत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके साथ बसाना चाहा घर मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी और घर की ज़ीनत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर के सपने सजाए थे मैने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके होने से सहारा था मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घर अब नहीं रहा मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिक गया वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसमें कोई और रहा करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूं क्या चाहूं अब मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो क्या है जिसकी ख़्वाहिश करूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किस उम्र में मिली है दुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके सच होने की अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस से गुज़ारिश करूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या सोचकर फ़कीर ने दुआ दी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूं कि दे दूं उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई ख़्वाब अभी बाकी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके दिल में अभी भी कोई हसरत हो।-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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