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जो अगर तुम बात कह देती

Anmol Sinha

Anmol Sinha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जो अगर तुम बात कह देती (नज़्म)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहने के लिए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिले थे लब तेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लफ्ज़ आते उनपे इससे पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने अपने होंठ सी दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैने पढ़ ली वो लरज़िश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जुंबिश जो तेरे लब पर थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहूं, जो बात कहते-कहते तुम रुक गई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कह देती तो न जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही अनगिनत आफ़ताब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक उठते मेरे स्याह दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लफ़्ज़ों की आवाजें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तेरी बात का लहजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हर एक बात के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी सांसों का वो पहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी पलकों का झपकना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हाथों के इशारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गुफ़्तार की अदायगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दिलकश नज़ारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहर ढा जाते सच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अगर तुम बात कह देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(गुफ़्तार: गुफ्तगू करने का ढंग)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी एक रम्ज़ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस रम्ज़ ने मुझे दीवाना बना रखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहूं कि तेरी इन मस्त मस्त आंखों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस कदर से मुझे मस्ताना बना रखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(रम्ज़: गुप्त संकेत/इशारा/रहस्य)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां मैने पढ़ ली थी वो बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं अभी भी उलझा हुआ हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि शायद वो सच थीं या गुमान मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तेरे इशारे के साथ-साथ आ जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अच्छा सा बयान तेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर फिर ज़हन में मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरगोशी कहां होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी जिस मौज में हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मदहोशी कहां होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अगर तुम बात कह देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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