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दर्द-ए-दिल को भी यूं चुपचाप सहा करते हैं

Anmol Sinha

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                            हम सनम तुमसे यही बात कहा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कहीं और नहीं दिल में रहा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर करने की नहीं है कोई आदत अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द-ए-दिल को भी यूं चुपचाप सहा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवजह लफ़्ज़ को ज़ाया नहीं करते हैं हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचकर ही कोई हम बात किया करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ये हाल की ख़ुद ज़ख्म लगा लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर बाद में ख़ुद उसकी दवा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और क्या चाहें ख़ुदा से कहो ये अब तुम ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बस एक तुझसे ही मिलने की दुआ करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तक बात नहीं मेरी समझ आई ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग क्यों चाहने वालों को जुदा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ लोग हैं ज़िन्दों को भुला देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक हम हैं कि यादों को जमा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तो कुछ नहीं होता है बिछड़कर जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात दिन आँखों से बस अश्क बहा करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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