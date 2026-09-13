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Anmol Sinha

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                            वो जो कुछ तुमने कहा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो कुछ मैंने सुना नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझको वो सारी बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़-साफ़ सुनाई देती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे तुम्हारी याद से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉल तुम्हारा आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको कुछ होने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मेरा घबराता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां अब तक हमने एक दूजे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी नहीं बताया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक दूजे के दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने घर बनाया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिछले हफ़्ते जब मैं तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिरी बार मिला था तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस वक्त भी कुछ कहते-कहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक से गए हमारे लब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या है ये? मोहब्बत है या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कोई सी बात है ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों तन्हा-तन्हा से दिन हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों खोई सी रात है ये?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन ये है जो कुछ भी वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बड़ा ही अच्छा लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना नाम का अब ये रिश्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना सच्चा लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें अनकही ही रहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कह देती हैं सब कुछ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनमोल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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