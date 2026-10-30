बाक़ी हम कर लेंगे, गुज़ारा अपनी तरफ़ से।।

कभी तो दे, सहारा अपनी तरफ़ से।

इस दुख को कर ईशारा ,अपनी तरफ़ से।

मेहरबानी होगी तेरी अगर जो आवाज़ लगादे,

बाक़ी हम कर लेंगे, गुज़ारा अपनी तरफ़ से।।

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एक घंटा पहले