संसार स्वर्ग बन जाता

जाति पांति हट जाता

तो सुंदर संसार बन जाता

भेदभाव हट जाता

तो संसार स्वर्ग बन जाता

पर इनको हटाएगा कौन?

है सारा संसार मौन।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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54 मिनट पहले