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मैं गया नगरी हूं

Ankit

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                            मेरा नाम गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं करना चाहती नया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ऐतिहासिक महत्व है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें देवत्व है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा सांस्कृतिक महत्व है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा धार्मिक महत्व है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें बौद्धित्व है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं साहित्यिक नगरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल्गु नदी के किनारे मैं पसरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सजी संवरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितृ पक्ष मेला में मैं बहुत सजती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दुल्हन सी लगती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब संवरती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब सजती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ते हैं फीके शहर सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरमाते हैं शहर सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध को शुद्ध बनाया मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गया नगरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शुरू से संवरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईए मेरे पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंगे नहीं आप उदास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें है एक आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें है एक प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सहज कुमार की कर्म स्थली हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानकी बल्लभ की जन्मस्थली हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं बदली हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वही हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बुद्ध की नगरी हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गया नगरी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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