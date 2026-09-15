वीरता क्या है?

सत्य को सत्य न कहना

सत्य को न स्वीकारना

ही तो कायरता है

सत्य को स्वीकारना ही वीरता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago