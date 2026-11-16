उग हो सूरज देव!

उग हो सूरज! काहे कईल तू देर?

भक्त जन खड़ा बाड़े होता अबेर

चार दिन से भूखल बानी,ऐ दिनकर!

कुछ कृपा कर,उग जल्दी,कर मत देर।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले