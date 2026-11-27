जो सदा सोच समझकर चलता है

जो सदा सोच समझकर चलता है

एक दिन पाता वही सफलता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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56 मिनट पहले