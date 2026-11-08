सदा स्वाभिमान से चलो

सर उठा के चलो

सदा शान से चलो

मत शरमा के चलो

मत भरमा के चलो

सदा स्वाभिमान से चलो

सदा ईमान से चलो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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53 मिनट पहले