सपनों को पंख दो

बड़े सपनों को दो पर

मदद कर, निरंतर

तब तो छूएंगे सपने अंबर

भर कर उत्साह अपने अंदर

करो कर्म कि उछल जाए समंदर

हिल जाए अंबर।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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55 मिनट पहले