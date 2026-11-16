तो करो कुछ कर्म महान

चाहिए सबको सम्मान

तो करो कुछ कर्म महान

करो सबका सम्मान

दो सत्कर्म पर ध्यान

दो जन जन पर ध्यान

मिलेगा सदा सम्मान।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले