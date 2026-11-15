प्यार में जब ज्यादे सवाल करोगे

प्यार में जब ज्यादे सवाल करोगे

बोलो,तब प्यार कब करोगे?

प्यार समर्पण मांगता है

प्यार अर्पण मांगता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago