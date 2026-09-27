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सज गया हमारा गया शहर

Ankit Kumar

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                            सज गया सारा शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज गया हमारा गया शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गया वह प्रहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पिंडदानी आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया की शोभा बढ़ाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व के कोने कोने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंद के कोने कोने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते हैं मेहमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हैं पिंडदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया की धरती महान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया की संस्कृति महान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया की है एक पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेल से जुड़ा है गयाजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन से जुड़ा है गयाजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते गगन से वायुयान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ते गगन में वायुयान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो ऊंची उड़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरो ऊंची उड़ान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह रहे हैं वायु यान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार की शान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हमारा गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कभी गये गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि नहीं?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछेंगे बच्चे, पूछेगी मही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आप आइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूम कर जाइए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीजिए पिंडदान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितृ पक्ष मेला लगा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर मेरा सजा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंख तर्पण का बजा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंख समर्पण का बजा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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