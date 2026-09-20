साहसी सच्चा

बैठ कर कोई सफल नहीं होता है

साहसी सच्चा सदा सफल होता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले