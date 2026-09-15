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सहज कुमार और नवलपरासी

Ankit Kumar

Ankit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नवलपरासी बन कर प्राध्यापक मैं गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
1993 में मैं था इस शहर के लिए नया नया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाल्ही कैंपस में मुझे मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम अंग्रेजी पढ़ाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको आगे बढ़ाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
था मैं बहुत जवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बहुत चरित्रवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गा प्रसाद चौधरी मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे खिले खिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब सहयोग किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको खूब प्यार दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे वे दमदार व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे थे शानदार व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे वे निडर, दमदार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें थी शक्ति अपार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे मान बहादुर चौधरी मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिले खिले हिले मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाल्ही कैंपस में मैं पढ़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केंपस को मैं आगे बढ़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवलपरासी है नेपाल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं है यह अब किस हाल में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यह गंडक नदी के किनारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग मिले मुझे प्यारे प्यारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर है ठूठीबारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है धरती यह बड़ी प्यारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वहां नेपाली सीखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेपाली में कविता लिखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब छपा, खूब लिखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं था सुरक्षित नहीं वहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आया अपनी मही यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं मैं सयपत्री पब्लिक स्कूल में पढ़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ साथ पाल्ही कैंपस में मैं पढ़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देवरिया में पढ़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दौसा में नवोदय में पढ़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैं डुमरा, सीतामढ़ी आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं थावे आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब पढ़ा, पढ़ाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं मुजफ्फरपुर आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूं मैं अभी पावन धरती गया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौतमबुद्ध के पावन छाया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख रहा हूं जम कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख रहा हूं जम कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक रहा हूं बम बन कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख रहा हूं आग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तप त्याग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पढ़ लो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आगे बढ़ लो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कविताओं में आग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बहुत तप त्याग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या दूं मैं परिचय अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा हो रहा है मेरा सारा सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ो मुझे धीरे धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूमो फल्गु नदी के तीरे तीरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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