सफल होओ

सब कुछ खोओ

विश्वास न खोओ

आस न खोओ

निराश न होओ

रख कर आस

रख कर विश्वास

सफल होओ।

- सहज कुमार

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

37 मिनट पहले