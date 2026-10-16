रविवार पर अधिकार

जब नौकरी करते हो

तब रविवार को अपना मत समझो

जब चाकरी करते हो

तब मालिक को अपना मत समझो

रविवार

पर नहीं है आपका अधिकार।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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31 मिनट पहले