पेड़ लगाओ

पेड़ मैंने लगाया

छाया सबने पाया

फल सबने खाया

फूल सबने पाया

तुम भी पेड़ लगाओ

सबको छाया दिलाओ

सबको फल खिलाओ

सबको फूल दिलाओ।

- सहज कुमार

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एक घंटा पहले