पत्रों की पहचान

है यह शाप दिया इसे विज्ञान

विज्ञान है वरदान

पर इसने किया मोबाइल का अनुसंधान

मोबाइल ने छिन ली चिट्ठी पत्रों की पहचान।

- सहज कुमार

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एक घंटा पहले