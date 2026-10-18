कुछ सुख और दुख भरी यादें दे जाते हैं।

वह बीते लम्हें मुझे रुलाते हैं,

सिर्फ तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाते हैं।

बीते वक्त का एहसास करा जाते हैं,

कुछ सुख और दुख भरी यादें दे जाते हैं।

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50 मिनट पहले