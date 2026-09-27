परिचय बागी बलिया की

मुझे गुलामी कभी स्वीकार नहीं

कौन कहता है मुझे स्वदेश से प्यार नहीं?

हां,हां,हमें गुलामी क्षण भर स्वीकार नहीं

1957 में वीर मंगल पांडे बोला था

तब अंग्रेजों का शासन डोला था

लेकर तलवारें हमारे जब जवान निकले

अंग्रेजी सैनिक सारे सर सर भाग निकले

तब वीर जवान चित्तू पांडे ने सत्ते को संभाला था

पड़ा अंग्रेजों को बागी बलिया के जवानों से पाला था

सबसे पहले आजाद हुए हम

सबसे पहले आबाद हुए हम

ऐसे शूर थे हमारे वीर सेनानी

हमनें हमेशा जीतने की ठानी

घर-घर से बरछी ढाल कृपाण कटार निकले

भाग! रे भाग! कह कर सारे शत्रु भाग निकले

हमसे सिंहासन डोला था

जब इन्कलाब हमनें बोला था

हमनें खूब गोलियां चलाई

शत्रु सेना को हमनें मार गिराई

सामने से हमनें गोलियां खाई

पर लड़ी ऐसी लड़ाई,जीत हमारे खेमें में आई

जय प्रकाश नारायण ने तिरंगे को लहराया था

हम झुके नहीं,रुके नहीं जब अंग्रेजों ने कहर ढाया था

बागी बलिया वाले हम

त्यागी बलिया वाले हम

अंग्रेजी सरकार डर कर

रोक लगाई बलिया के जवानों की भर्ती पर

ऐसा हमारा ताना बाना था

हर हिंदुस्तानी आजादी का दीवाना था

मैं उसी बागी बलिया से हूं

आप पूछते हैं," मैं कहां से हूं?"

अभी मैं मार गिराऊंगा

अपनी पहचान बताऊंगा

तब न कहना मार दिया

पापी ने एक संहार किया।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले