ओ जवान!

कर्तव्य पथ पर

निरंतर चल कर

जीतो जहान

ओ वीर जवान!

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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37 minutes ago