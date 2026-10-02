नित टहलो

एक दिन दौड़ लिए

एक दिन टहल लिए

इससे क्या मिलेगा?

मन तन तब खिलेगा

जब नित टहलोगे

जब नित दौड़ोगे

नित योगासन करोगे।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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45 मिनट पहले