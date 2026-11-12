नेताजी नाराज हो गए

आम आदमी की हालत पूछा तो

नेताजी नाराज हो गए

देश की वर्तमान हालत पूछा तो

मंत्रीजी नाराज हो गए।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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51 मिनट पहले