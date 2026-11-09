मेरे जीवन में

मेरे सूने जीवन में तुम परी सी आई,

मेरे जीवन की बगिया मुस्कराई

पर परी सी तुम आई

परी सी चली गई

मैं छला गया,या तू छली गई?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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54 मिनट पहले