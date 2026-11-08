मेरा स्वदेश सेवा का सपना

मेरा किसी पर अब भरोसा नहीं है

मेरा स्वदेश पर अब भरोसा ही है

मेरा कोई अब अपना नहीं है

मेरा स्वदेश सेवा का सपना सही है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले