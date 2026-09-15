मेरा शहर मुजफ्फरपुर

सच्चे प्यार का शहर

लीची के मीठास का शहर

जानकी जी के प्रयास का शहर

राजेन्द्र प्रसाद के कर्म विन्यास का शहर

दिनकर जैसे कलमकार का शहर

सहज कुमार के हुंकार का शहर

जे.पी.कृपलानी के पुकार का शहर

जार्ज फर्नांडीज के दहाड़ का शहर

बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद का शहर

खुदीराम बोस के क्रांतिकारी आगाज का शहर

मेरे दमदार आक्रोशित आवाज का शहर

पूरे एशिया के व्यापार का शहर

बेनीपुरी के इजहार का शहर

है हमारा प्यारा राज दुलारा शहर

मजबूत मुहब्बत का शहर मुजफ्फरपुर

है यहीं मेरा भीखनपुर

है नहीं पटना, छपरा, बलिया से दूर

आप भी एक बार आईए

लीची का स्वाद लेकर जाईए

फिर बार बार आइएगा

मुजफ्फरपुर का गुण गाइयेगा।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले