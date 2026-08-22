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जहां घर-घर में पावन पुराण हैं

Ankit Kumar

Ankit Kumar

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                            मेरा भारत वह भारत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी डरा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी मरा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा भारत वह भारत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां घर-घर में राम सीता हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां घर-घर में पावन गीता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां घर-घर में पावन कुरान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां घर-घर में पावन पुराण हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां पृथ्वीराज चौहान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां वीर हनुमान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां राणा प्रताप हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां शिवा का ताप है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां मंगल पांडे का छाप है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बागी बलिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बागी बैरिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां मांझी पुल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां वीरता का धूल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां सहज के गान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां मधुमय राष्ट्र गान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां के लोग झुकते नहीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां के लोग रूकते नहीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां लिट्टी चोखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां नहीं धोखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां बलिया का सत्तू,मरीचा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गुदरी सिंह के टोला का बागीचा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां सुरेमनपुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां प्यार साहस दोनों भरपूर हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां पांडे पुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां दया छपरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां दूबे छपरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां स्वर्ग उतरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरा हिंदुस्तान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां के चाल में शान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां के चाल में आन-बान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गेहूं चना धान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमारा हिम्मती हिंदुस्तान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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