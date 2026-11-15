करो चुनौतियों को स्वीकार

मत मानो जीवन में हार

करो चुनौतियों को स्वीकार

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खूब पढ़ो

बांधाओं से लड़ो

हक पर अपने अड़ो

कुछ करो

कुछ करो।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले