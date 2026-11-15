क्यों करते हो गरीबों का अपमान?

क्यों करते हो गरीबों का अपमान?

बोलो, कहां नहीं हैं भगवान?

सब देख रहे हैं भगवान

मत करो पाप, सुनो ओ इंसान!

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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23 minutes ago